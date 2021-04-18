تعجب حسين زكي المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، من الخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة اليد بشأن عدم مشاركة اللاعب حسن وليد قداح في المباريات المقبلة إلا بعد العرض على طبيب المنتخب.

وتساءل المدير الفني للفريق، عن عدم إرسال الخطاب بعد إصابة اللاعب في لقاء الجيش الماضي، بجانب عدم إرسال خطاب آخر لمصطفى خليل الذي تعرض للإصابة في لقاء الأهلي الأخير.

وأكد مدرب الزمالك، أن طبيب الفريق على تواصل دائم مع طبيب المنتخب ولا سيما وأن حسن وليد قداح من اللاعبين الدوليين.

وأشار مدرب الزمالك إلى أن النادي أكثر حرصا على لاعبيه من أي جهة أخرى، وإن وجد أن اللاعب غير جاهز طبيا بنسبة 100% لن يتم المجازفة به وإشراكه في لقاء الأهلي.

وطلب المدير الفني للفريق، من اتحاد اليد أن يكون حريصا على سلامة كل من سيحضر مباراة الزمالك والأهلي بنسبة 100%، وأن يشرف على إجراء مسحة طبية لعصام الطيار حارس مرمي النادى الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي غدا الإثنين على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري.