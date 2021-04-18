تقرير: تعافي قطاع الطيران المدني الصيني إلى مستوى ما قبل كورونا

أظهرت نتائج تقرير صناعي أصدرته شركة "فاريفلايت"، موفر خدمة بيانات الطيران المدني في الصين، انتعاش قطاع الطيران المدني في البلاد إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا.

وأضاف التقرير، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن معدل عدد الرحلات الجوية المسجلة يوميا في البلاد في مارس الماضي وصل إلى 12451، أي نحو 250% من المعدل الذي تم تسجيله في ذات الشهر العام الماضي.

وتعاملت الصين مع إجمالي 389600 رحلة جوية مغادرة في شهر مارس، بارتفاع بنسبة 91ر140% على أساس سنوي.

وسجلت المطارات الصينية ارتفاعاً للعدد الإجمالي للعمليات التشغيلية التي تشمل الإقلاع والهبوط، بنسبة 69% على أساس شهري إلى 820 ألفا في شهر مارس، وهو تقريبا نفس المستوى المسجل قبل جائحة كورونا.

وعلى مستوى عامل تحميل المسافرين، فقد سجل 2ر73% يوميا، و 84ر11% أعلى من المستوى المسجل في شهر شباط/فبراير الماضي، بحسب التقرير.