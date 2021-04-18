حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في ملوي

شدد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، جنوب المنيا، على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بدور العبادة والمنشآت والمقاهي، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ملوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها اليومية لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف، ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كل المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

وأجرى محمد عبدالغني، نائب رئيس مركز ومدينة ملوي، جولة بالمرور على عدد من المساجد؛ للتأكد من غلق دورات المياه والتباعد أثناء تأدية الصلوات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، والمحلات والمطاعم والمقاهي ومواقف الميكروباص، للتأكد من ارتداء الكمامات وتنفيذ القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعليق ملصقات للتوعية بضرورة ارتداء الكمامات الواقية أثناء دخول المواطنين والعاملين للديوان، حفاظًاعلى صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.