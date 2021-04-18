المجلس الرئاسي الليبي وعدد من أعضاء لجنة «5 بلس5» يبحثان فتح الطريق الساحلي



بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، اليوم الأحد، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، المسار العسكري والأمني، وآخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي.



وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - أن هذا الاجتماع يأتي تمهيدًا لعقد اجتماع مع كامل أعضاء اللجنة.



ومن ناحية أخرى، أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفقا لبوابة أفريقيا، أن تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2570 لسنة 2021 بشأن ليبيا، المصاغ من قِبل بريطانيا، يرسل إشارة واضحة لدعم حكومة الوحدة الوطنية، ويعزز الحاجة إلى تسهيل الانتخابات من قِبل الحكومة الليبية يوم 24 ديسمبر.



ووفقا للبوابة، فإن مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع أمس الأول الجمعة، على قرار يدعو إلى مراقبين لوقف اتفاق إطلاق النار في ليبيا، ويرحب بالتحولات السياسية وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة.



ويدعو القرار إلى إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبا في أقصى حد وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وتكون منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت.. ويطالب القرار جميع الأطراف الليبية بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وبدعوة كل الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.