385 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالشرقية خلال 6 سنوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الأحد، أن إجمالي الاستثمارات في نطاق قطاع جنوب محافظة الشرقية (الذي يضم كل من ديرب نجم، أنشاص، منيا القمح، مشتول السوق، والمناطق المحيطة، ويضم 139 مركزا وقرية ويبلغ عدد المشتركين به حوالي 900 ألف مشترك) بلغ حوالي 385 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020.

وذكرت الوزارة - في بيان - أنه تم خلال هذه الفترة إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات، من بينها 7 موزعات جهد متوسط، و950 محولا وأكشاك قدرات مختلفة و70 سكينة هوائية جهد متوسط، و55 وحدات ربط حلقي جهد متوسط، و1300 عمود هوائي جهد متوسط، و75 كم خطوط هوائية جهد متوسط، و500 كم كابلات أرضية جهد متوسط، و6800 عمود جهد منخفض، و3100 كم خطوط هوائية جهد منخفض، و950 كم كابلات أرضية جهد منخفض، و110 صناديق توزيع جهد منخفض.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.