إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطنطا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وقع اليوم الأحد، على طريق طنطا - كفرالشيخ وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي.



وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين على طريق طنطا - كفرالشيخ.



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف وتبين إصابة 5 اشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا.



وتم التحفظ على السيارات، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور بالطريق.