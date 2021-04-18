الإمارات: نسعى لزيادة عدد الحاصلين على لقاحات كورونا

أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أن جميع لقاحات كورونا المتوفرة في الدولة تعد من أفضل أنواع اللقاحات عالميا، مشددة على أن الإمارات تسعى لزيادة أعداد الأشخاص الذين يأخذون التطعيم للوصول إلى مرحلة «المناعة المكتسبة»؛ مما يساهم في تقليل احتمالية انتشار المرض بين أفراد المجتمع.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الأحد، جاء ذلك خلال استضافتها في جلسة حوارية افتراضية حول مستجدات كوفيد-19 نظمتها وزارة العدل عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع مركز أبو ظبي للصحة العامة.

وفي مستهل الجلسة، أكد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، أن دولة الإمارات نجحت في تجربتها للتصدي لجائحة كورونا وأصبحت مثالاً يحتذى به، بفضل الدعم اللامحدود والرؤية الثاقبة والحكيمة لقيادة الإمارات، وقدم النقبي باسم وزير العدل وجميع العاملين في وزارة العدل كل الشكر والتقدير على الجهود المخلصة للدكتورة فريدة الحوسني.

وأشار، في كلمته، إلى أهمية تعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد مع الهيئات الصحية في الدولة من أجل تنفيذ توجيهات وتوصيات الحكومة في اتخاذ كل التدابير الاحترازية للتصدي للجائحة وتخفيف آثارها السلبية.

وأضاف أن وزارة العدل حريصة على تنفيذ كل التعليمات التي تصدر عن القطاع الصحي في الدولة من اجل سلامة الموظفين والمتعاملين، مشيرا إلى حرص الوزارة على الإسراع في تنفيذ إجراءات التعديلات المطلوبة في القوانين والتشريعات والأنظمة كعامل مهم في التجربة بما يتواكب من مستجدات كورونا، من خلال الكثير من القرارات التي تم اتخاذها بشكل يتواءم مع اتخاذ التدابير الاحترازية واستمرارية عمل المحاكم وسير منظومة العدالة وعدم توقفها.

ووجه الدعوة إلى المزيد من التنسيق لاستمرار عقد مثل هذه المحاضرات التوجيهية والإرشادية والمهنية، التي تعزز من مهارات وخبرات موظفينا في التعامل والتصدي للجائحة، والاستمرار في الاطلاع على كل المستجدات بشكل دوري ومباشر.

من جهتها، تقدمت الدكتورة فريدة الحوسني بالشكر لقطاع العدل في الدولة، لما له من دور أساسي كشريك في وضع النظام، مما كان له أثر كبير في نجاح تجربة الإمارات بالتصدي لكورونا، منوهة بأن كل فرد في المجتمع هو جزء من منظومة الدفاع وسلوكه يؤثر في الجميع.

ونبهت الحوسني بأهمية نشر الوعي وثقافة التعامل مع الأزمة وقالت: «إن الأزمة الحالية لمرض كوفيد-19 أثرت على المواطنين وعلى المقيمين وغيرت العديد من العادات التي كانت تمارس في المجتمع الإماراتي في الوقت الماضي، وطرق التعامل مع الآخرين، كما ساعدت الأزمة أفراد الأسر والمجتمع على إتباع الأساليب الصحية الجديدة، وعودت الأبناء على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، بالإضافة إلى أنها غيرت عددا من المفاهيم والممارسات الحياتية السلبية».

وسلطت الدكتورة الحوسني الضوء في حديثها على عدد من المحاور الأساسية منها، طرق استعمال الكمامات وشددت على أهمية استخدامها من أجل حماية أنفسنا على أن تكون مرخصة وطبية، وأكدت ضرورة تجنب أخذ الأطفال الى الأماكن المزدحمة خصوصا أماكن ألعاب الأطفال، مع أهمية استخدام الكمامات للأطفال أيضا لمن هم فوق الثلاثة سنوات واستخدام الواقي لمن هم دون ذلك السن.

وشددت على أهمية الأسرع بأخذ اللقاح و ذلك لما له من دور كبير في تقليل احتمال الإصابة بالمرض، وحماية الأشخاص خاصة كبار السن والأطفال من العدوى، مشيدة بالدور الإيجابي الذي لعبه أفراد المجتمع في الإمارات بوقوفهم ودعمهم لخط الدفاع الأول في الدولة ومساندتهم لمن يقفون لحمايتهم من الآثار السلبية لـ«كوفيد 19»، والتعاملات والسلوكيات السليمة في المجتمع والتجاوب الكبير من قبل جميع الأفراد المواطنين والمقيمين بكل الجنسيات، وإضافة إلى أهمية ممارسة الرياضة بشكل مستمر وتناول الغذاء الصحي لتقوية المناعة لدى جميع أفراد المجتمع.

وفي نهاية الجلسة، شكرت الدكتورة فريدة الحوسني المسؤولين في وزارة العدل لإتاحة الفرصة لها لمخاطبة أعضاء السلطة القضائية وموظفي وموظفات العدل، كما خصت بالشكر الجهود التي تبذلها وزارة العدل في دعم جميع أفراد المجتمع وفي الحفاظ على استمرارية عمل منظومة العدالة في الدولة وإيصال الحقوق إلى أصحابها وعلى جهود الوزارة في اتخاذ كل التدابير الاحترازية في جميع دور القضاء والنيابة العامة وكل المؤسسات التابعة لوزارة العدل بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على صحة المتعاملين ومساندة خط الدفاع الأول في الدولة.