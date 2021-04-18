إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ والتصدي لبناء مخالف بدسوق

شهدت مدينتا كفر الشيخ ودسوق، أعمال إزالة التعديات على أراضي زراعية والتصدي لأعمال البناء المخالف تحت أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية محلة موسى، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وأشرفت عابدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق على التصدي للبناء المخالف ومصادرة تشوينات طوب أمام مبنى بطريق فوه وتم التحفظ على الحديد والأسمنت، كما تم فك شدة أعمدة دور ثانى علوى، والتصدي للبناء المخالف وفك شدة خشبية بالدور الرابع بأحد الأبنية، كما تم منع بناء المخالف بردم حفر كان جاري تجهيزه لعمل لبشة بأحد القرى، والتصدي للبناء المخالف والتحفظ على تشوين رمال من أمام برج الصايغ بشارع الشركات بمدينة دسوق.