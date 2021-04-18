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جامعة الجلالة: فتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي القادم 2021-2022

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة
عمر فارس
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 7:41 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 7:41 م
أعلنت جامعة الجلالة فتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والتي تستوعب الجامعة 25000 طالب وطالبة بعد إستكمال جميع مراحل التشغيل بها.

وجامعة الجلالة بها خمسة عشرة مجالاً دراسيا يقدم أكثر من 65 برنامج متميز.

وتتنوع المجالات الدراسية بالجامعة الي الرعاية الصحية؛ التي تشمل الطب البشري؛ طب الأسنان؛ الصيدلة؛ العلاج الطبيعي والتمريض، بالإضافة إلي المجالات الهندسية؛ التي تشمل الهندسة؛ العمارة وهندسة الحاسبات.

أما المجالات النظرية فتشمل الإنتاج الإعلامي؛ العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإدارية، وأخيرا تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقية؛ العلوم الأساسية وعلوم الحاسب.

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