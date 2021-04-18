وزير البيئة البريطاني: لا دليل على أن السلالة الهندية لكورونا قادرة على الإفلات من اللقاحات

قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس "ليس هناك دليل على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي اكتشفت للمرة الأولى في الهند، قادرة على الإفلات من اللقاحات المضادة للفيروس".

وأشار يوستيس - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأحد - إلى أنه أُخبر بأنه ليس هناك ثمة دليل في الوقت الحالي على أن هذه السلالة بالتحديد قادرة على الإفلات من اللقاح، أو أنها أكثر عدوى من السلالات الأخرى.. موضحا أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها داخل المملكة المتحدة بهذه السلالة قليل نسبيا في الوقت الحالي، إلا أنه يتم مراقبة الوضع.

وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الهند المرتقبة الشهر الجاري، قال يوستيس إنه "يتعين على رئيس الوزراء المضي قدما في رحلته المقررة إلى الهند"، وذلك على الرغم من أن الهند تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بالفيروس.

وأضاف: "الصحة العامة تأتي في المرتبة الأولى بالطبع، ولكن هذا لا يعني أنه ينبغي عدم القيام بأي زيارات على الإطلاق لأغراض خاصة بالعمل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع تدابير الوقاية اللازمة لضمان تأمين الزيارة ضد الفيروس.