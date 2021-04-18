أهابت النيابة العامة بجميع الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلومات عن أسباب وقوع حادث قطار طوخ، وملابساته، وذلك حتى انتهاء تحقيقات النيابة وإعلانها عما أسفرت عنه.

وأعلنت النيابة أن المستشار النائب العام شكل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ، موضحة أنه شدد على ضرورة تحديد المسؤولين عن الحادث سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم "أيا من كانوا".

وذكرت النيابة أن النائب العام يتابع مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا.