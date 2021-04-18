قال الفنان أحمد رزق، إن شخصية «خالد» في مسلسل القاهرة كابول من أحب الأدوار لقلبه، مشيرًا إلى أنه عندما قرأ الحلقتين التي ظهرا فيهم فقط شعر أن الشخصية متكالمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترانيوز»، مساء أمس السبت، أن صناع العمل كانوا قلقين من رفضه للدور لصغر حجمه، إلا أنه وافق، موضحًا أن الشخصية التي قدمها كان لابد أن تقتل، لأن الفن لا يمكن أن يعيش وسط الصراع.

وتابع: «لا الفن ولا التسامح ولا الطيبة ينفعوا يتعايشوا مع هذا الصراع أبدًا»، ذاكرًا أن شخصية «خالد» في المسلسل كانت عاشقة للفن ومتسامحة لأقصى درجة وشخص طيب.

وأشاد بكتابة المؤلف عبدالرحيم كمال، التي تجعله يستمتع وهو يقدم الدور، مرجعًا عدم الملل في المشهد الطويل الذي جمع الأربعة أصدقاء أبطال العمل في موقع تصوير واحد إلى مهارة الكاتب وبساطة المخرج.

وذكر أن المخرج أحترم المؤلف وكلاهما احترما المشاهد، ما أدى لخروج المشهد بهذه الصورة، متابعًا: «أنا حبيت دوري جدًا رغم صغره تخيلت شكله وأنا حلقت شعري مرتين للدور ده».

وأوضح أنه اقترح على المخرج والمؤلف أن يقوم بحلاقة شعره، نظرًا لأنه تخيل الشخصية بهذا الشكل، مضيفًا أنهما لم يعترضا على الإطلاق بل توافقا على الشكل الذي تخيله.

وأشار إلى تصويره لهذا الدور في 4 أيام منهم يومين في عام 2020، ويومين عام 2021، لهذا اضطر لحلاقة شعره مرتين، لافتًا إلى أن العمل كان من المفترض أن يتم تصوير مشاهد منه بالخارج إلا أن ظروف كورونا العام الماضي حالت دون ذلك.

