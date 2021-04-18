مهاجمون يقتلون 19 شخصا على الأقل في قرية بالنيجر

لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم في هجوم على قرية في النيجر، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقال إبراهيم تيجانى كاتييلا، حاكم منطقة تيلابيري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، إن عشرات المهاجمين المدججين بالسلاح اقتحموا بدراجات نارية قرية جايجورو في المنطقة، القريبة من الحدود مع مالي، مساء السبت.

واوضح كاتييلا أن المهاجمين، الذين من المحتمل أن يكونوا قد جاءوا من مالي، حاصروا القرية ثم بدأوا في قتل السكان.

وتنشط العديد من الجماعات الإرهابية في دولة النيجر، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وتقع في منطقة الساحل. وقد تعهد بعض من هذه الجماعات بالولاء لتنظيمي القاعدة أو الدولة الإسلامية (داعش).

وتتكرر الهجمات بشكل خاص في المناطق الحدودية مع مالي، حيث تنشط بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

يذكر أن حكومة النيجر لا تسيطر على المناطق الصحراوية خارج المدن الكبرى - والتي لا تستغلها الجماعات الإسلامية فحسب، ولكن أيضا شبكات إجرامية مثل تجار البشر.