العثور على طفلة فرنسية عمرها 8 أعوام مختطفة في سويسرا مع والدتها



نقلت وكالة فرانس برس عن المدعى العام القول، اليوم الأحد، إنه تم العثور على طفلة فرنسية (8 أعوام) في سويسرا، بعدما جرى اختطافها بالنيابة عن والدتها.



وعثر على الطفلة مع والدتها في بلدة سانت سانت كرو في كانتون فاود، وفقا لما قاله فرانسوا بيران المدعى العام بمدينة نانسي.



ووفقا للتقرير، شارك نحو 200 شخص في عملية البحث.



وكان ثلاثة أشخاص قد اختطفوا الفتاة الثلاثاء الماضي في قرية بوليري بالقرب من بجال فوسجيس، حيث كانت تقيم مع جدتها، عقب أن قضت السلطات بأنه لا يمكن لوالدتها رؤيتها بمفردها.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المدعى القول إن الفتاة بصحة جيدة ويمكن أن تعود لجدتها، في حين قامت السلطات باحتجاز الأم (28 عاما).



ووفقا لسلطات، كانت الوالدة تريد العيش مع طفلتها بدون تدخل في حياتهما.



وتم احتجاز خمسة أشخاص منذ الثلاثاء الماضي لصلتهم بعملية الاختطاف.



ويتردد أن ثلاثة منهم قالوا للجدة إنهم يعملون في وكالة حماية الأطفال، ويتردد أن الاثنين الأخرين ساعدا في الاعداد لعملية الاختطاف وإعادة الفتاة لوالدتها.