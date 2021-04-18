 الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات فى إنجلترا والناجمة عن كورونا قد يستغرق 5 أعوام - بوابة الشروق
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الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات فى إنجلترا والناجمة عن كورونا قد يستغرق 5 أعوام

الكورونا في انجلترا
الكورونا في انجلترا
(د ب أ)
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 10:38 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 10:38 م
أعلنت خدمة الصحة الوطنية في انجلترا إنها ستحتاج إلى خمسة أعوام لكي تتمكن من الانتهاء من تراكم المرضى "الضخم" وقوائم الانتظار في المستشفيات بسبب كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا .

وذكرت المنظمة، التي تمثل كل مستشفى تابع لخدمة الصحة الوطنية والصحة العقلية والمجتمع وخدمة الإسعاف في إنجلترا، إن معالجة المشكلة في المناطق الأكثر تضرراً قد تستغرق مدة تتراوح بين ثلاثة و خمسة أعوام.

ووفقًا للبيانات الأخيرة من خدمة الصحة الوطنية في انجلترا، كان هناك 7ر4 مليون شخص ينتظرون بدء العلاج في نهاية شباط/فبراير، وهو أعلى رقم منذ بدء التسجيل في آب/ أغسطس 2007، حسبما أفادت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

وبلغ عدد الذين ينتظرون أكثر من 52 أسبوعًا لبدء العلاج في المستشفى 387885، وهو أعلى رقم في أي شهر منذ كانون أول/ديسمبر 2007.

وفي شباط/فبراير من العام الماضي ، كان العدد الذي يتعين عليه الانتظار أكثر من 52 أسبوعًا هو 1613.

ودعا مقدمو خدمة الصحة الوطنية إلى اتباع "نهج تحولي جريء" بتمويل إضافي من الحكومة لإنهاء قوائم الانتظار المتراكمة في فترة زمنية معقولة.

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