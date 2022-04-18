مرجان: الخطيب لن يتكرر وما بيني وبينه لا يعرفه أحد

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صرح محمد مرجان رئيس مجموعة أندية سيتى كلوب، أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، لن يتكرر مرة أخرى فى تاريخ القلعة الحمراء.

وأوضح محمد مرجان خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة وناس كتير كانت بتغير من علاقتى الجيدة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و والدى حذرنى من ذلك خلال بعض الجلسات .

وأكمل مرجان أنه اجتمع مع محمود الخطيب بمقر النادى لمدة أكثر من 3 ساعات.

وأشار: «قولت له لا يوجد انتخابات كان لابد من الحفاظ على بعض الأشخاص وعلى الجميع».

وأتم مرجان: « الخطيب قال خلال المؤتمر الذى أعلن فيه ترشحه للرئاسة قائلا "اللى بينى و بين محمد مرجان انا و هو بس اللى نعرف "».