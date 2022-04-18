رفض إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الرد على الانتقادات التي تعرض لها في الساعات الماضية، ردًا على طلبه بالجمع بين تدريبه للمنتخب وفريق بيراميدز لنهاية الموسم الجاري.

وقال إيهاب جلال في تصريحات صحفية:" لن أرد على أراجوزات، أحترم نفسي في عملي منذ أن بدأت التدريب".

وأضاف:" هناك من يحصل على المال من وراء هذا الهراء، ولا أريد أن أشغل بالي بهذا الكلام، أراعي ربنا في شغلي، ولا أتأثر".

وأكمل:" قصدت من طلبي بالجمع بين تدريب بيراميدز والمنتخب، هو أن إدارة النادي فوجئت برحيلي ولم تتمكن من تحضير مدرب آخر يقود الفريق بالفترة المقبلة".

وتابع:" إذا كانت إدارة بيراميدز، نجحت في التنسيق مع مدرب آخر، كنت سأرحل فورًا من أجل التفرغ بتدريب منتخب مصر".

وأتم:" قمت بتحضير بعض الأمور السريعة عن المنتخب منذ فترة، وسأوضح كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي موسع، الفترة القادمة تحتاج نوعية معينة من اللاعبين لعبور مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023".