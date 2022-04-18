 الكرملين: لا يزال هناك وقت أمام أوروبا لسداد ثمن الغاز بالروبل - بوابة الشروق
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الكرملين: لا يزال هناك وقت أمام أوروبا لسداد ثمن الغاز بالروبل

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 1:44 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 1:44 م

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه لا يزال هناك "بعض الوقت" أمام أوروبا لتدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

ورفض بيسكوف التعليق عما إذا كان أي من عملاء الغاز الروسي قد وافق على سداد ثمنه بالروبل وفتح حسابات لهذا الغرض، وفقا لما سبق أن طلبه الكرملين.

وأوضح بيسكوف أن الجزء الأكبر من مدفوعات شحنات أبريل "تستحق في مايو".

وكان الاتحاد الأوروبي حذر الدول الأعضاء من أن الاستجابة لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سداد قيمة مشتريات تلك الدول من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل، ستكون بمثابة انتهاك للعقوبات الأوروبية التي تم فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

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