بريطانيا: روسيا في ماريوبول تستخدم نفس التكتيكات كما كانت في الشيشان

كشفت وزارة الدفاع البريطانية،اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تستخدم في قصف المناطق المأهولة بالسكان داخل ماريوبول، نفس التكتيكات التي كانت تستخدم سابقًا في الشيشان وسوريا، وجاء ذلك في آخر تحديث استخباراتي دفاعي حول الوضع في أوكرانيا كتبته وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وقالت إن "استهداف المناطق المأهولة بالسكان داخل ماريوبول يتوافق مع نهج روسيا تجاه الشيشان في 1999 وسوريا في 2016، وذلك على الرغم من مزاعم وزارة الدفاع الروسية في 24 فبراير الماضي بأن روسيا لن تضرب المدن ولن تهدد السكان الأوكرانيين".

وأضافت الوزارة أن المقاومة الأوكرانية المنسقة اختبرت بشدة القوات الروسية، مما أدى إلى إبطاء تقدم روسيا في أماكن أخرى