 العمليات المشتركة العراقية تؤكد السيطرة على الأوضاع الأمنية في بغداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العمليات المشتركة العراقية تؤكد السيطرة على الأوضاع الأمنية في بغداد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 12:07 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 12:07 م

 أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، السيطرة الكاملة على الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد.

وقال الخفاجي في تصريح خاص لقناة العراقية الإخبارية، اليوم الاثنين، إنه "بفضل العمليات الاستباقية والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة ووفقا للخطة الأمنية المرسومة خلال شهر رمضان المبارك تمكنت عمليات بغداد من السيطرة بشكل كامل على الأوضاع الأمنية في العاصمة".

وأشاد بقدرة عمليات بغداد في فرض الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار وفرض سلطة القانون عقب اعتقال عدد كبير من الإرهابيين في العاصمة.

ويتزامن تصاعد العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية في العراق مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات الإرهابية على النقاط الأمنية والمناطق.


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