عبد الحميد الدبيبة يصل إلى الجزائر

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، إلى الجزائر في زيارة رسمية، حيث يرافقه عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان، أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، أنه كان في استقبال الدبيبة رئيس الوزراء الجزائري ووزيري الداخلية والاتصال.

وتاتي هذه الزيارة في إطار التشاور في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

يذكر أن الدبيبة رفض خطوة البرلمان الليبي بتعيين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.

وأدت الحكومة الجديدة أدت اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الأول من مارس الماضي، ولم تدخل عاصمة البلاد حيث تسيطر حكومة الوحدة الوطنية وترفض التسليم إلا عقب إجراء الانتخابات.

وسادت طرابلس مطلع هذا الأسبوع أجواء من التوتر والتحشيدات العسكرية دفعت قادة كتائب أمنية وعسكرية لإصدار بيانات تطالب بعدم عسكرة الصراع بين الحكومتين وإبقائه ضمن الإطار السياسي.

وتلقى الحكومة الجديدة دعماً من مجلس النواب الذي منحها الثقة ضمن خارطة طريق أقرها في فبراير وعدّل بموجبها الإعلان الدستوري. وتقضي إضافة لتغيير الحكومة بتعديل مواد خلافية في مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.