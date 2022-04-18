رئيس مركز المنيا: رفع 200 طن مخلفات خلال النصف الأول من شهر أبريل

وجه الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والمجالس المحلية بالمنيا، لرفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تم رفع 200 طن من المخلفات، وصيانة وتركيب 275 كشافا وعامود إنارة، وصيانة 10 خلايا كهربائية بتلة خلال النصف الأول من أبريل.

وأفاد محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، بقيام قسم الإنارة بتركيب 150 كشافا ولمبة ليد جديدة، وصيانة 120 كشافا و5 أعمدة إنارة و10 خلايا كهربائية؛ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين، وتيسير حركة المركبات وتجنبا للحوادث.

وواصل أيضا قسم البيئة والتجميل برفع 200 طن من المخلفات والأتربة المتواجدة بشوارع القرية والقرى التابعة لها؛ للحفاظ على البيئة المحيطة والمعيشة في بيئة نظيفة خالية من الأمراض، وذلك خلال النصف الأول من أبريل الجاري.

ومن جانبه، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، متابعته للأعمال والخدمات المقدمة من مركز ومدينة المنيا، التي تهم المواطنين.