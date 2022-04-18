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مصر
وزير الخارجية ونظيره الأسباني يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدراسات الدبلوماسية
طوارئ فى «صوامع المحافظات».. والمزارعون يواصلون توريد القمح
الأربعاء.. التعليم تعلن تفاصيل امتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة
المفتي: باب التوبة مفتوح في كلّ الأوقات ومواسم الخير تجدد الأمل أمام العبد في رحمة مولاه
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إسرائيل تزعم: عشرات الآلاف من المسلمين أدوا صلواتهم بالأقصى بأمان
بوتين: التضخم في روسيا مرتفع ومن الضروري تقديم دعم المواطنين
نبيل فهمى يكتب: ليبيا... بوادر للتوافق أم بداية الانقسام الضمنى؟
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الشامي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إيسترن كومباني
محمد عودة يعلن تشكيل المقاولون أمام فاركو في الدوري
شركة بحرينية تتقدم بعرض رسمي بقيمة 1.1 مليار دولار لشراء ميلان الإيطالي
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فن
أحمد داش: مسلسل «مين قال» رسالة لأولياء الأمور.. وشريف يشبهني في العناد -حوار
سمية الألفي: حققت حلمي بالمشاركة في أحلام سعيدة
حنان مطاوع: هدف المسرحية نبيل.. وإلهام شاهين إنسانة خيرة جدا
حنان مطاوع: لم أشبع فنيا من خالد الصاوي.. ونبيل الحلفاوي في مقام والدي
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تسويق السياحة الثقافية: إسبانيا تتصدر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر
العنانى: مجلس الوزراء يرجئ تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية
أول زيارة رسمية.. سفير البرازيل يزور مكتب الغرفة العربية البرازيلية بالقاهرة ويبحث سبل التعاون
حوادث وقضايا
السجن 15 سنة لمزارع متهم بحيازة 60 فرشا لمخدر الحشيش في الشرقية
انقضاء الدعوى ضد دبلوماسي سابق متهم بالاستيلاء على أموال وزارة الخ