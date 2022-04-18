وزير الخارجية ونظيره الأسباني يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدراسات الدبلوماسية

الأربعاء.. التعليم تعلن تفاصيل امتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة

المفتي: باب التوبة مفتوح في كلّ الأوقات ومواسم الخير تجدد الأمل أمام العبد في رحمة مولاه