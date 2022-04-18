محافظ شمال سيناء: عودة الحياة الثقافية للمحافظة بافتتاح قصر ثقافة العريش

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توافر الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصحة ومياه الشرب والكهرباء.

وأشار المحافظ خلال لقائه مع أعضاء الصالون الثقافى برئاسة سعيد العيسوي، بحضور محمود حنفي، وكيل مديرية الثقافة بالمحافظة، إلى عودة الحياة الثقافية للمحافظة بافتتاح قصر ثقافة العريش، حيث أن افتتاحه استعادة قوية وجادة وفعالة للحياة الثقافية بالمحافظة تأصيلا لقوة مصر الناعمة في نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وصون الهوية.

واستعرض المحافظ المشروعات التي تم تنفيذها في قطاعات الصحة ومياه الشرب والكهرباء والطرق، لافتا إلى قيام مختلف مؤسسات الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية كبري في شتي القطاعات علي أرض المحافظة.

من جانبه، أكد محمود حنفي، وكيل مديرية الثقافة بالمحافظة، أن مديرية الثقافة تنفذ مشروعات ثقافية في مختلف قصور الثقافة بمختلف مدن المحافظة، بجانب استمرار ليالي رمضان الثقافية والفنية.

وأشار حنفي، إلى أن الصالون الثقافى برئاسة سعيد العيسوي، يجري من خلاله طرح مشاكل المواطنين، بجانب النواحي الفكرية والأدبية على مستوى المحافظة.

وقال سعيد العيسوي، رئيس الصالون الثقافى، إنه من خلال الصالون تم تنفيذ عدد من الفعاليات بحضور نخبة من الأعضاء.

وأشار العيسوي إلى خطة لإطلاق مشروعين طموحين للإنتاج الحيواني والطاقة الشمسية، للاستفادة من البحث العلمي في جامعة العريش.