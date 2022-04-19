السعودية: تخفيض أسعار تذاكر قطار الحرمين 50%

فض قطار الحرمين أسعار التذاكر 50% لشهر رمضان الجاري على المقاعد الاقتصادية، للمسار من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مكة المكرمة، وذلك حتى الأول من مايو القادم، علماً بأن سعر التذكرة كانت قبل الخصم 69 ريالاً ما بين محطتي المطار ومكة، وذلك بحسب ما أعلن مسؤول لقطار الحرمين.

ويشهد قطار الحرمين حركة كبيرة في الرحلات، إذ تم تسيير حافلات من محطة القطار بمكة إلى المسجد الحرام، ما سهل على المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين. كما تم توفير وجبات إفطار على القطار توزع قبل المغرب للركاب.

ويسيّر قطار الحرمين 50 رحلة يومياً خلال رمضان المبارك، لنقل أكثر من 625 ألف راكب في الشهر.

يذكر أن سعة قطارات الحرمين الإجمالية تبلغ 595ر14 ألف راكب، وتصل سعة القطار الواحد إلى نحو 417 راكبا، ضمن مشروع يضم 35 قطاراً كهربائياً سريعاً، وتتضاعف السعة إلى 834 راكباً للقطار الواحد في أوقات الذروة.