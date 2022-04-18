اعتقال 15 شخصا أمام السفارة الإيرانية في كابول

اعتقلت قوات الأمن الإفغانية 15 شخصا أمام السفارة الإيرانية في كابول.

ونقلت وكالة "باجهوك" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد عن مصادر إعلامية قولها إن المعتقلين كانوا يعتزمون التجمع أمام السفارة، إلا أن قوات الأمن تحركت سريعا واعتقلتهم قبل إتمامهم لتنظيم التجمع .

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد اشتكى في وقت سابق من فشل حكومة طالبان في حماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية.

وقررت إيران الأسبوع الماضي سحب دبلوماسييها من أفغانستان بعد سلسلة من الاحتجاجات التي كانت عنيفة في بعض الأحيان عند منشآت إيرانية في أفغانستان، حسبما أفاد تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية (اسنا).

وقد تصاعدت التوترات بعد تعرض ثلاثة من رجال الدين الإيرانيين لهجوم بسكين شنه رجل أفغاني يوم 5 نيسان/أبريل في مدينة مشهد شمال شرق إيران، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم.

وبعد فترة وجيزة، ظهر مقطع فيديو يظهر تعرض لاجئين أفغان لمعاملة سيئة في إيران. ويبدو أن هذا قد أثار هجمات استهدفت مواقع دبلوماسية إيرانية. فقد تم إضرام النار في بوابة قنصلية في هرات. كما كانت هناك احتجاجات في خوست وكابول، حيث أحرق المتظاهرون الأعلام الإيرانية.

واستدعت إيران السفير الإفغاني يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بملاحقة المسؤولين عن الهجمات على المنشآت الدبلوماسية ولدفع كابول للموافقة على توفير عناصر أمن كافية.

ولم تتضح بعد دوافع هجوم مشهد. وتردد أن المهاجم لديه ستة شركاء.