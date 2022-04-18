دانون مصر تطلق برنامجا جديدا للمزارعين وموردي الألبان لزيادة العملية الإنتاجية

أطلقت شركة دانون مصر برنامج جديد تحت مسمى "الولاء" للمزارعين وموردي الألبان، يهدف إلى زيادة العملية الإنتاجية وتحقيق التواصل المستمر مع الموردين، للتأكد من سير الأعمال وعدم وجود عوائق تؤثر على العملية الانتاجية للطرفين.

وبحسب بيان الشركة، فقد قام فريق دانون بزيارة لأكثر من ٥٠ مزرعة و مركز تجميع البان، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية الاخيرة.

وقررت شركة دانون مصر تطبيق البرنامج بشكل سنوي، على جميع موردي الألبان لديها، بمجرد التحقق من صحة كل مورد حليب، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس مشروع ألبان بلدنا، وستقوم الشركة بإنشاء خطط عمل فردية، تم تطويرها خصيصًا لتلبية احتياجات سلاسل التوريد والامداد الخاصة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني عن طريق الزيارات المتكررة.

كما سيتم من خلال البرنامج متابعة عملية الانتاج على مدار الساعة للتخفيف من أي مخاطر من جانب المورد، وعقد الدورات التدريبية للموردين العاملين بمراكز تجميع الألبان حسب طلبهم وقدرة دانون على ذلك، وأيضا بحث سبل كيفية تحسين العمليات الحالية للتأثير بشكل إيجابي على معدلات إنتاجيتها.

وقال عصام المداح، رئيس قطاع ‏الموارد البشرية وقطاع الشؤون المؤسسية، في دانون مصر وشمال شرق إفريقيا، إن المستفيدين من مشروع ألبان بلدنا سيحصلون على جميع المزايا المذكورة، بالإضافة إلى أن المشروع ممول بالكامل من قبل دانون، مما يتيح فرص عمل للآلاف في بني سويف، إلى جانب طرح عدد من المبادرات وخطط العمل التي تهدف الى تقليل تكاليف التشغيل، لمواجهة زيادة أسعار علف الماشية مما أثر على ربحيتهم نتيجة لذلك.