التوسع في عمليات الإغلاق في الصين يواصل إعاقة سلاسل توريد المعادن

تتوسع عمليات الإغلاق في الصين لمكافحة فيروس كورونا لتشمل المزيد من المناطق في البلاد، ما أدى إلى استمرار تعثر سلاسل توريد المعادن وتراجع الطلب حتى مع تحسن الوضع على ما يبدو في شنغهاي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن هناك دلائل على تراجع بعض اختناقات النقل وإغلاق المصانع في شنغهاي وحولها، لكن تدابير مكافحة الفيروس يبدو أنها تتوسع الآن إلى المزيد من المناطق في أكبر اقتصاد في آسيا.

وتم فرض قيود أكثر صرامة في مدينتي سوتشو وتشنجتشو، عاصمة مقاطعة هينان وسط الصين. وتصر الصين حتى الآن على التمسك بسياسة صفر إصابات، على الرغم من الأدلة المتزايدة على أن هذه السياسة تهدد النمو الاقتصادي.

وأعلن مصنع للنحاس في هينان ينتج الأنابيب والأجزاء المستخدمة في الأجهزة المنزلية والأجهزة الطبية إن مبيعاته تراجعت بنسبة 20% إلى 30% من حيث الحمولة في النصف الأول من نيسان/أبريل مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وصرح مسؤول في الشركة، طلب عدم كشف هويته بسبب القواعد الداخلية، إن العديد من العملاء في مأزق بسبب القيود.