الممثلة الأمريكية ثاندي نيوتن تنفصل عن زوجها بعد زواج دام 24 عاما

انفصلت الممثلة الأمريكية ثاندي نيوتن عن زوجها اول باركر بعد زواج دام 24 عاما، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وتأتي تلك الأنباء بعد أربعة أيام من نفى نيوتن -49 عاما- ما تردد عن أنه تم طردها من فيلم "ماجيك مايك" الجزء الثالث بعد مشادة مع بطل الفيلم تشانينج تاتوم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نيوتن كانت تعاني من مشاكل عاطفية وأسرية بعد انفصالها عن زوجها -52 عاما-، ولدى الاثنان ثلاثة أبناء هم ريبلي 21 عاما، ونيكو 17 عاما، وبوكر 8 أعوام.

وأشارت التقارير أن العاملين في تصوير الفيلم كانوا يشعرون بالقلق بشأن صحة نيوتن خلال تصوير الفيلم في لندن، حيث توجه إليها وكيلها في محاولة "لتهدئة الأمور".

وقال مصدر "هناك الكثير من الأمور تحدث في حياتها الشخصية، فلقد انفصلت هي زوجها، لقد بدت متوترة".

وأضاف: "فريق نيوتن يريد أن تذهب لمصحة للحصول على الدعم لصحتها العقلية".