انقضاء الدعوى ضد دبلوماسي سابق متهم بالاستيلاء على أموال وزارة الخارجية بالتصالح

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية برئاسة المستشار مجدي عبد الباري بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في اتهام دبلوماسي سابق بالاستيلاء على أموال وزارة الخارجية.



ووجهت النيابة العامة لأدهم محمد نجيب محمود وزير مفوض بوزارة الخارجية المصرية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، تهمة الاستيلاء على نحو 2 مليون جنيه من أموال وزارة الخارجية، وكان ذلك حيلة بأن قدم لجهة عمله فواتير مزورة منسوب صدورها لفندق "ليدجير بلازا" في دولة تشاد مثبت بها على خلاف الحقيقة قيما أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما.