دبي للاستثمار تعتزم استخدام عائد بيع إيميكول لخفض الديون وصرف توزيعات نقدية

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تعتزم شركة دبي للاستثمار المملوكة لحكومة إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام عائد بيع حصتها في شركة إيميكول والتي تبلغ 50% من أسهم الشركة بعدة طرق منها خفض ديونها وصرف توزيعات نقدية استثنائية والقيام باستثمارات جديدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصفقة تزيد ربحية دبي للاستثمار بقيمة 950 مليون درهم إماراتي (67ر258 مليون دولار).

وتقول دبي للاستثمار إنها تؤكد تصريحات رئيسها التنفيذي خالد بن كلبان في مقابلته مع قناة العربية التلفزيونية

كانت دبي للاستثمار قد باعت حصتها البالغة 50% من أسهم إيميكول مقابل 2ر1 مليار درهم.