فيرنانديز متاح للمشاركة مع مانشستر يونايتد أمام ليفربول رغم تعرضه لحادث

تعرض برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لحادث مروري، لكنه سيكون متاحا للمشاركة في المباراة التي يخوضها الفريق أمام مضيفه ليفربول غدا الثلاثاء، والمؤجلة من المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يزال رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، يفتقد عددا من لاعبيه الأساسيين لكنه يمكنه الاستفادة من جهود فيرنانديز في مباراة الغد، حيث لم يتعرض اللاعب لإصابات خطيرة في الحادث المروري.

وتسلط الأنظار بشكل كبير إلى ملعب "أنفيلد" لمتابعة مباراة الغد، التي سيسعى من خلالها ليفربول ومدربه يورجن كلوب، إلى انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي، حتى لو بشكل مؤقت، بينما يتطلع مانشستر يونايتد لتعزيز فرصته في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف أمام أرسنال وبفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الرابع.

وانتعشت أمال مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عندما تغلب الفريق على نورويتش سيتي 3 / 2 أمس الأول السبت وتلقى كل من توتنهام وأرسنال هزيمة مفاجئة.

وقال رانجنيك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"الأمر بأيدينا. سنتوجه لخوض مباراة الغد وبالتأكيد سيكون حصد النقاط الثلاث هو هدفنا. هذا هو ما في الأمر."

وأضاف :"بعد نتائج مطلع الأسبوع، بقينا في إطار المنافسة على المركز الرابع، لكن من أجل البقاء في إطار هذه المنافسة، يجب أن نفوز بكل المباريات. اعتبارا من مباراة الغد."

وتابع :"رغم أننا المرشحين الأقل حظا وفقا لرؤية الغالبية، مازلنا ندرك أننا إذا طورنا مستوانا وأظهرنا أفضل ما لدينا، سيكون لدينا فرصة حصد النقاط الثلاث هناك، وهذا ما نطمح له ونهدف لتحقيقه غدا."

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى هزيمة ثقيلة على ملعبه أمام ليفربول صفر / 5 في مباراتهما ضمن المرحلة التاسعة من الدوري في 24 أكتوبر الماضي.

وتراجعت ترشيحات مانشستر يونايتد للفوز بشكل كبير في ظل استمرار غياب إدينسون كافاني ولوك شو ورافاييل فاران وفريد وسكوت مكتوميناي.

أما صانع الألعاب فيرنانديز، فيمكنه المشاركة في مباراة الغد رغم تعرضه لحادث سير، حيث لم يسفر الحادث عن أي إصابات خطيرة للأشخاص الذين تعرضوا له، وقد شارك فيرنانديز في تدريبات فريقه بالفعل بعدها.