 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 47 ألف إصابة بكورونا و132 وفاة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 47 ألف إصابة بكورونا و132 وفاة

د ب ا
نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 4:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 4:04 ص

سجلت كوريا الجنوبية 47 ألفا و743 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أقل حصيلة منذ 10 أسابيع، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 16 مليونا و 353 ألفا و 495 إصابة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت البلاد 132 وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و 224 وفاة.

وبلغ عدد الملقحين حتى منتصف ليل أمس الأحد 53ر44 مليون شخص، أو 8ر86% من تعداد السكان، في حين حصل 33 مليون شخص، أي نحو 3ر64% على جرعات تنشيطية.

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