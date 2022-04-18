نائب محافظ الجيزة تتفقد مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة لمتابعة انتظام العمل

تفقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بالجيزة، مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة؛ للوقوف على سير منظومة العمل بالمدينة والإطلاع على المجهودات التي تبذل على أرض الواقع، وسبل تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة سير العمل بكل القطاعات.

كما تفقدت نائب المحافظ، اليوم، وحدات الإقامة ودورات المياه ومطبخ إعداد الطعام ووجبات الإفطار والسحور والمخبز، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالنظافة الدائمة لمناطق إعداد الطعام وأماكن إقامة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم.

والتقت نائب المحافظ، عددا من الطالبات، واستمعت لآرائهن وأبرز المعوقات التي تواجههن، موجهة بالاستجابة لكل الطلبات الخاصة بهن، بما يضمن التسهيل عليهن وتهيئة المناخ الملائم لهن.