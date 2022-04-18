لم تكتف سجون الاحتلال بسرقة أعمار الشبان الفلسطينيين ممن يحملون الحجارة أمام البنادق دفاعا عن قضيتهم بل ضمت خلف أسوارها أيضا من يملكون سلاح الفكر دفاعا عن القضية.

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الأسير الفلسطيني، بالكاتب والشاعر كميل أبو حنيش من مدينة نابلس، الذي يتم اليوم عامه الـ20 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني الموافق 17 أبريل.

ويتزامن الاحتفال بيوم الأسير الفلسطيني في نفس الوقت الذي تنتهك فيه قوات الاحتلال وتدنس المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة، استكمالا للهجوم الذي شنته على المصلين يوم الجمعة واعتقال المئات.

وكان أبو حنيش اعتُقل في عام 2003، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد 9 مرات، وقد تعرض عدة مرات للاعتقال قبل عام 2003.

* مولده

ولد كميل أبو حنيش في عام 1975، وقبل أن يتم الثلاثين من عمره، اعتقل في العام 2003، وكان قد حصل قبلها على بكالوريوس اللغة العربية من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وقد حكم عليه بالسجن 9 مؤبدات، و78 عاما، إضافة إلى غرامة 60 مليون شيقل (16 مليون دولار)، من المفروض أن يدفعها لأسرة مستوطِنة وأبنائها الثلاثة الذين قُتلوا في عملية "إيتمار" في يونيو 2002.

* تهمته في سجون الاحتلال

يحاكم الاحتلال، أبو حنيش موجها له تهمة ممارسته نشاطات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، بالإضافة لاتهامة مباشرة بترؤس الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "كتائب أبو علي مصطفى"، في شمال الضفة الغربية، وقد تم هدم منزل عائلته المكون من 3 طوابق قبل اعتقاله، واعتقال شقيقيه جورج وفؤاد لفترات متفاوتة.

تعرض أبو حنيش، لمحاولة اغتيال عبر سيارة مفخخة في عام 2001 أثناء فترة مطاردته، وأصيب خلالها بجروح متوسطة، قبل أن يتم سجنه في عام 2003.

* أبو حنيش أديب وشاعر بدرجة دكتور داخل سجون الاحتلال

يعد أبو حنيش من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وعلى الماجستير في الشؤون الإسرائيلية والإقليمية.

بحسب وكالة وفا الإخبارية، يعد أبو حنيش كاتبا وشاعرا صدرت له عدة روايات، أبرزها الكبسولة، مريم مريام، عقدة العصفور قصة قصيرة، كتاب أدبي فلسفي بعنوان جدلية المكان والزمان في الشعر العربي، وكتاب مشترك مع الأسير وائل الجاغوب بعنوان التجربة التنظيمية والسياسية في السجون، إضافة إلى مجموعة من الدراسات الأدبية والسياسية المحكمة، وعشرات المقالات الأدبية والسياسية.

كتب أبو حنيش داخل سجون الاحتلال عددا من الروايات، نشر بعضها مثل رواية "خبر عاجل"، و"بشائر"، و"وجع بلا قرار"، فيما تبقى له بعض الروايات والأعمال الشعرية في انتظار الطباعة.

* أضراب وكفاح داخل السجن

في بداية العام 2017، قررت إدارة السجون إنهاء عزل أبو حنيش، بعد ساعات قليلة من إعلانه إضرابا مفتوحا عن الطعام، في الوقت الذي هددت فيه الجبهة الشعبية في السجون بالبدء بخطوات احتجاجية في كافة السجون احتجاجا على استمرار عزل قائدها.