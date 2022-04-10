اعتقال رجل بعد مهاجمته رجال شرطة بسكين في وسط لندن

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ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل للاشتباه في شروعه في القتل، بعد أن هاجم رجال شرطة بسكين في وستمنستر وسط لندن، قريبا من مبنى البرلمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة إنه تردد أن الشاب 29 عاما اقترب من ضابطي شرطة تابعين لوزارة الدفاع في موكب حرس خيول نحو الساعة 0850 صباحا (0750 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وأضافت أن الشرطة استخدمت مسدسا صاعقا ضد الرجل قبل تقييده واعتقاله للاشتباه في شروعه في القتل وحيازة سلاح هجومي.

ولم يصب أحد بجروح ولا يزال الرجل قيد الاحتجاز في مركز شرطة وسط لندن.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنه لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب.