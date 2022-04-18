محافظ المنوفية يستقبل محافظ القليوبية للاطمئنان على مصابي حريق عقار بنها

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حريق عقار بنها بمستشفي شبين الكوم التعليمي والذي نشب فجر اليوم بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها.

وقدم محافظ القليوبية الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده المبذولة ورعايته الكاملة وما قدمه لمصابي الحادث وتسخير كافة إمكانيات المحافظة لخدمتهم وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للحالات.

وعقب الاستقبال، أجرى محافظ المنوفية ومحافظ القليوبية زيارة ميدانية لمستشفى شبين الكوم التعليمي لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث والخدمات المقدمة لهم، رافقهم الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد طاحون مدير عام مستشفي شبين الكوم التعليمي.

وخلال الزيارة شدد محافظ المنوفية على سرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالإضافة إلى إجراء الجراحات العاجلة اللازمة للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم، ومشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لهم على مدار الساعة.

يذكر أنه قد نشب فجر اليوم حريق هائل بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة عليه من خلال الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمنع امتداد الحريق للمنازل المجاورة، أسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين.

وتم عمل الإسعافات الأولية لأحد المصابين وخرج من مستشفى بنها الجامعي، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية.