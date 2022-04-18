تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، لمناقشة خطط ما بعد الحرب لإعادة بناء أوكرانيا والحفاظ على الاستقرار المالي.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تقول فيه أوكرانيا إنها تعاني من عجز شهري يقدر بمليارات الدولارات، ويتوقع البنك الدولي أن يتقلص اقتصادها بمقدار النصف تقريبًا وسط الغزو الروسي المستمر، حسبما أفادت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وكتب زيلينسكي - في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - "ناقشنا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مسألة ضمان الاستقرار المالي لأوكرانيا والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب".

وأضاف : "لدينا خطط واضحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رؤية مستقبلية. أنا متأكد من أن التعاون بين صندوق النقد الدولي و(أوكرانيا) سيبقى مثمرًا".

وردًا على ذلك، شكرت جورجيفا، زيلينسكي، على الاتصال في تغريدة على تويتر، مشيرة إلى أن "الدعم الاقتصادي المستمر" من حلفاء أوكرانيا سيكون مفتاح جهود إعادة الإعمار.

وتابعت : "شكرًا لك زيلينسكي على المكالمة الجيدة جدًا اليوم. إن استمرار الدعم الاقتصادي من قبل شركاء أوكرانيا ضروري لوضع الأسس لإعادة بناء أوكرانيا التنافسية الحديثة".

وأصدر البنك الدولي تقريرًا الأسبوع الماضي يفيد بأنه من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 45.1 في المائة هذا العام بسبب الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من 50 يومًا.

وقالت المنظمة إن الصراع قطع التجارة وشبكات النقل في أوكرانيا، وأوقف 90 في المائة من تجارة الحبوب الحيوية ونصف صادراتها الإجمالية.