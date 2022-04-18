وزير الخارجية الجزائري يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، دون أي تحفظ من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير لعمامرة، مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتعبيرا عن موقف الجزائر الداعم للحق الفلسطيني والرافض الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة، وتحديدا استباحة المسجد الأقصى، ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وتباحث الوزيران في أفضل السبل لمواجهة تلك الإجراءات، وفي تفعيل مؤسسة الجامعة العربية للتعبير عن التضامن العربي مع فلسطين، والتأكيد على وقوف الدول العربية مع الحق الفلسطيني، وفي وجه سياسات الاحتلال الاسرائيلي.

بدوره شكر الوزير المالكي، نظيره الجزائري على هذا الموقف الثابت للجزائر، والذي يقدره الشعب والقيادة الفلسطينية أفضل تقدير، وتستند عليه في تحركاتها السياسية والدبلوماسية كافة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق بينهما خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن هناك جهودا تبذل من أجل توحيد الموقف العربي، ووقوفه لجانب القضية الفلسطينية، ودعمها في المحافل كافة.