وزير النقل يشيد بالبنية التحتية في قطر: تشهد تطورات كبيرة

أعرب الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن سعادته بزيارة قطر، والمشروعات التي تفقدها بنفسه على أرض الواقع، مشيدًا بالتطورات الكبيرة التي شهدتها الدوحة، في مجال النقل وخاصة النقل البحري في ميناء حمد الدولي.



وأشاد خلال تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الاثنين، بالتطورات الكبيرة في مترو الأنفاق الذي تفقده أمس الأحد، مع وزير المواصلات القطري، جاسم بن سيف السليطي، والأتوبيس الكهربائي، والطرق والكباري، والإستادات العملاقة الكبيرة، والمنشآت الرياضية، مؤكدًا أنها تؤهل قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.



واستقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني بقصر الشيخ علي بن عبدالله مساء أمس، الفريق المهندس كامل عبدالهادي الوزير، وزير النقل والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأحد، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والسُّبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها.



وفي وقت سابق من أمس الأحد، اجتمع وزير النقل مع نظيره القطري جاسم بن سيف السليطي، واستعرض الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين في مجالات النقل والمواصلات والموانئ، والسبل الكفيلة بتعزيزها.



واطلع وزير النقل، خلال الاجتماع على عرض عن خطة النقل الشاملة لدولة قطر( 2022 - 2050).



وزار الوزيران كلًا من مشروع مترو الدوحة، ومحطة حافلات منطقة السودان، واطلعا خلال الزيارة على العمليات التشغيلية في محطات المترو، واستمعا إلى شرح عن مكونات محطة حافلات منطقة السودان والخطة التشغيلية للحافلات الكهربائية.





