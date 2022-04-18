ميدو يكشف سبب تعادل بيراميدز مع مازيمبي

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن سبب تعادل بيراميدز مع ضيفه مازيمبي الكونغولي سلبيا في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا أنها نتيجة غير جيدة.

وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز على مازيمبي واكتفى بالتعادل بدون أهداف مساء أمس الأحد، في مباراة الذهاب ويحتاج للانتصار في الإياب الأسبوع المقبل للتأهل إلى نصف النهائي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «تعادل بيراميدز مع مازيمبي نتيجة غير جيدة، ولم يكن هناك تركيز بين لاعبي بيراميدز لقتل اللقاء، وهذا هو سبب التعادل وعدم الانتصار».

وأضاف: «مازيمبي فريق رخم بلغة الكورة، وخطر خاصة في ظل المجاملات التحكيمية في الكونغو، كان لابد من استغلال لاعبي بيراميدز للفرص خلال لقاء مازيمبي اليوم».