شعبة المستوردين عن وقف دخول بعض المنتجات: بقالنا 6 سنين في مأساة والناس برة بتقول لنا أنتم متعبين

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن قرار 43 لعام 2016، يخص 36 سلعة مثل الأدوات المنزلية والزجاج والمناديل والأغذية والملابس والساعات، ويوضح الشروط التي تضمن تسجيل المصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حتى يتمكن المستورد من استيراد تلك المنتجات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الأحد: «بقالنا 6 سنوات في مأساة بسبب مشكلات في إدخال المستوردين للبيانات، الأمر أدى إلى بلبلة في السوق، ومن استطاع أن يسجل مصنعه ويسيطر على المواد المستوردة، شهد زيادة في بعض الأسعار».

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة منذ شهرين، أطلقت خطًا ساخنًا لتسجيل الشركات؛ لكن الشركات لم تتمكن من التسجيل حينها، متابعًا: «كانت هناك مشكلات في التسجيل وفقا للقرار، وكان يأخذ وقتًا لأنه لا ينتهي في يوم وليلة».

وطلب من الوزارة تحديد مجريات سير الأمور حتى يلتزم المستوردون بها، ونوع من السلاسة والمرونة في التعامل، معقبًا: «بالنسبة لأي مورد خارجي كبير، لو كل شوية تطلب ورق، بيقول إحنا دولة متعبة، وخاصة إن برا مش أحسن حاجة، هناك نقص طاقة وحرب، ما بيصدقوا يجي شغل من المستوردين في مصر».

وأكد أن الشعبة مع قرارات الوزارة قلبًا وقالبًا، لكنها تريد قدرًا من المرونة؛ بسبب الحاجة لاستيراد بعض المواد المستخدمة في إنتاج المنتجات المحلية، قائلًا إن المنتجات الموقوفة تتراوح نسبتها ما بين 5% إلى 8% مما يصنع في مصر، لكن الوقت غير مناسب لمثل هذا القرار.

ونشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، قائمة تضم قرابة 1000 مصنع وعلامة تجارية تم إيقاف دخول منتجاتها إلى مصر، بسبب عدم تسجيل مصانعها للتصدير لمصر ومخالفتها القرار الوزاري رقم (43)، والذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

وينص القرار الوزاري أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.