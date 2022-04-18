قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنّ ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان، على المسجد الأقصى والمصلين فيه، عمل وحشي يرتقي إلى الجريمة، بهمجيته ضد الركع السجود من كبار السن والأطفال والنساء، مؤكّدًا أنّ هذا العدوان أصبح متكررًا ويجب أن يتوقف حفاظًا على قدسية المكان للمسلمين وحدهم فقط.

ورحب أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين في رام الله، بمواقف الدول التي ادانت الاعتداء الأخير والخطير على المسجد والمصلين.

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تكترث بالإدانات اللفظية والمكتوبة بلغة المبني للمجهول، مؤكدًا أن المطلوب هو إجراءات جديدة ضد دولة الاحتلال لتوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات.

وشدد على أن الرئيس محمود عباس، يواصل التحرك يوميا مع قادة العالم عبر الهاتف والرسائل، لوقف التصعيد الإسرائيلي.

ووجه اشتية التحية والتقدير لأبناء الشعب الصامدين، خاصة في القدس المحتلة وصدهم لمحاولات قوات الاحتلال خلق واقع جديد في المسجد الأقصى، ومحاولة فرض تقسيم للزمان والمكان في المسجد.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بوزارة الخارجية وعقود خاصة بسلطة المياه، ويتركز النقاش على المعابر الفلسطينية واحتياجاتها وإمكانية تطويرها، إضافة الى قانون هيئة البترول، وتقارير مالية وصحية وسياسية وأمنية، ومتابعة مجريات الأحداث في مدينة القدس.