وزير الأوقاف ينتقد أعمالا فنية: نرفض التطاول على رجال الدين والتفسير الخاطئ للنصوص

انتقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأعمال الفنية التي تريد هدم الثوابت الدينية وتريد النيل منها، منوهًا إلى أن «تلك الأمور فرصة لإشعال وقود الجماعات المتطرفة».

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الوزارة تؤكد على الوسطية دون إفراط أو تفريط، متابعًا: «لسنا مع التشدد والتسيب والانحراف القيمي والأخلاقي، أو جرح مشاعر الناس، فضلًا لو تطاول على رجال الدين والتفسير الخاطئ للنصوص».

وشدد على أهمية العودة لأهل الاختصاص في القضايا الدينية، معقبًا: «الشعب المصري والشعوب العربية متدينة بفطرتها، وأخطر شيء أن تجرح مواطنها في دينه وقيمه وثوابته، فمصر رائدة حمل لواء الدين داخلها وخارجها».

ولفت وزير الأوقاف، إلى إرسال 11 موفدًا إلى ألمانيا في شهر رمضان للمرة الأولى، فضلًا عن أن العديد من الدول تطلب العلماء المصريين على نفقتها بالكامل، مشيرًا إلى أن المواطن المصري العادي لا يقبل تشويه صورة رجل الدين.

وتابع: «أشهد الله وأنا في رمضان، أن مستوى أئمة الأوقاف الآن وحفاظ وقراء مصر الذين يحيون رمضان في مختلف أنحاء العالم، لا أعلم نظيرًا لهم في مستوى الحفظ والأداء، ومن المقرر تشريف عدد كبير من الأئمة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفال الوزارة هذا العام».

وذكر أن صفحة الوزارة الرسمية على موقع «فيسبوك» والصفحة الشخصية له، تنشر أسماء الأئمة ومساجدهم والمؤهلات والمستوى الخاص بهم المشرف للعالم، قائلًا إن الوزارة تعمل على إعداد برنامج لتأهيلهم حتي يكونوا قادة الفكر الديني الوسطي المستنير في العالم.

وتابع: «أعد رجالًا العالم يثق بهم، وعندما يخرج أحد يشوه فيهم بقصد أو بغفلة فالأمر غير مقبول، كتبت كتابًا بعنوان (الشأن العام بين حرية الرأي ومسؤولة الكلمة)، أنت حر ما لم تضر، وتقف حريتك عند حدود حرية الآخرين، ليس من الدين والوطنية أن تجرح مشاعر أهلك وناسك، عشان إيه؟».

وأوضح أن المهمة مرتبطة ببناء وعي صحيح ودعم أي عمل راق بناء، مختتمًا: «المجتمع لافظ لأي عمل هدام يخدش ويجرح أي مصري، مهمة الفن والرياضة الرقي بالذوق والأخلاق والقيم، الفن رسالة، وعلى الناس الاعتداد بالرأي والذوق والعرف العام، نحن لا نقبل إساءة لأي مواطن، فضلا عن عالم ورجل دين يشوه ويسيء لصورته في الخارج».