سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك عدة مئات من النشطاء اليوم الاثنين، في الاحتجاج على سياسة المناخ التي تنتهجها الحكومة الفرنسية في الطرق الرئيسية في وسط العاصمة باريس وذلك لليوم التالث على التوالي.

كانت جماعة إكستنكشن ريبليون(تمرد ضد الانقراض) البيئية قد دعت إلى الاحتجاج في الشارع الواقع بين ساحة الجمهورية ودار أوبرا جارنييه.

ومن المتوقع أن تنتهي المظاهرة في وقت متأخر اليوم الاثنين.

يشار إلى ان الهدف من المظاهرات هو فرض قضية تغير المناخ في قلب حملة الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل الجولة الأخيرة المقررة الأحد المقبل .

ويواجه الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة، مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.