أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية الصادرة اليوم الاثنين نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل سنوي قدره 9ر4% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل نمو بمعدل 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ونمو بمعدل 1ر8% خلال العام الماضي ككل.

كان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم قد تعهد في شباط/فبراير الماضي بتعزيز سياسات الاقتصاد الكلي للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي هذا العام، في خطوة توحي إلى أنه سيكون هناك مزيد من الدعم لتعزيز النمو وذلك قبل اجتماع لقادة الحزب في وقت لاحق من هذا العام.

ودعا المكتب السياسي للحزب خلال اجتماع برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى درء المخاطر المالية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.