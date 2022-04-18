 مازيمبي: نسعى لاستعادة أمجاد الفريق.. ولا يمكن مقارنتنا بـ الأهلي والزمالك - بوابة الشروق
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مازيمبي: نسعى لاستعادة أمجاد الفريق.. ولا يمكن مقارنتنا بـ الأهلي والزمالك

إبراهيم سعيد
نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 5:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 6:23 ص

أكد فرانك دوما، المدير الفني لمازيمبي، أنه يسعى لاستعادة أمجاد فريقه الكونغولي، في قارة إفريقيا، موضحا أنه ما زال في مرحلة البناء ولا يمكن مقارنته بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال دوما في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب مباراته أمام بيراميدز في القاهرة: «نسعى لاستغلال ميزة اللعب على ملعبنا في مباراة الإياب أمام بيراميدز».

وأضاف: «ما زلنا فريق في مرحلة البناء، ولا يمكن مقارنة مازيمبي بالثنائي الأهلي والزمالك هنا حاليا، سنعمل بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة، من أجل الوصول للمستوى الذي نرغب فيه».

وشدد: «نسعى للتأهل أمام بيراميدز القوي، الذي يمتلك لاعبين مميزين، وذلك من أجل استعادة أمجاد الفريق مرة أخرى».


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