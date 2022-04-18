كيربر: أريد المشاركة مع ألمانيا في الدور الفاصل لبطولة بيلي جين كينج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر اليوم الاثنين عن رغبتها في المشاركة ضمن الفريق الألماني في الدور الفاصل ببطولة بيلي جين كينج في نوفمبر المقبل.

وقالت كيربر /34 عاما/ في تصريحات للصحفيين في شتوتجارت، بشأن مشاركتها في الدور الفاصل لتفادي الهبوط :"كنت قد شاركت في النهائيات العام الماضي في براغ والآن سأشارك مجددا. أتواجد في الأوقات الجيدة وكذلك الصعبة."

وأضافت كيربر :"دائما ما أشعر بالفخر إزاء اللعب لبلادي، وهذا هو الحال في هذه المرة أيضا."

وأخفق الفريق الألماني في التأهل لنهائيات البطولة هذا العام، إثر هزيمته أمام نظيره الكازاخستاني يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وخسر الفريق الألماني المواجهة بنتيجة 1 / 3 والآن سيصارع من أجل تفادي الهبوط من مجموعة النخبة عبر مواجهة فاصلة يخوضها يومي 11 و12 أمام منافس لم يتحدد بعد.