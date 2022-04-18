الصين تعد قوائم بيضاء للقطاعات الرئيسية لتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد

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تسعى الصين لإعداد قوائم بيضاء للشركات العاملة في مجالات السيارات، والدوائر الإلكترونية المتكاملة، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، وتصنيع المعدات، والقطاعات الطبية، وكذلك شركات التجارة الخارجية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن هذا يأتي ضمن الجهود التي تهدف للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد.

وتتعهد الصين بالحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، من خلال إزالة العقبات في قطاع الخدمات اللوجستية.

ودعا اجتماع حكومي حضره نائب رئيس مجلس الدولة "ليو خه" إلى الاعتراف بنتائج اختبارات كورونا في أنحاء البلاد، من أجل عمليات تشغيل سلسة لقطاع الخدمات اللوجستية، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.



