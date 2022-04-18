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روسيا تحظر موقع هيومن رايتس ووتش

هيومن رايتس
هيومن رايتس
أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 1:43 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 1:43 م

أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكومنادزور"، حظر موقع منظمة هيومان رايتس ووتش، في روسيا، بناءً على طلب مكتب المدعي العام الروسي.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الأحد، أن قرار المدعي العام الروسي جاء ردا على تقرير نشره موقع "رايتس ووتش" عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن السلطات الروسية أغلقت مكتب "هيومن رايتس ووتش" في روسيا في 8 أبريل الجاري، إلى جانب 14 منظمة غير حكومية أجنبية أخرى، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومؤسسة كارنيجي ومؤسسة هاينريش بول الألمانية.

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